Kar yağışı ve rüzgârlı hava balık tezgahlarının boşalttı

Balıkçıların kar yağışı ve rüzgârlı havanın etkili olmasından dolayı denize açılamamları Eskişehir'deki balık tezgâhlarını boşalttı.

Ülkenin kıyı kesimlerinde birkaç gündür etkili olan kar yağışı ve beraberindeki fırtına balık tezgahlarına olumsuz yansıdı. Özellikle Marmara Denizini esir alan “Aybar” fırtınası balıkçıları olumsuz etkiledi. Balıkçıların denize çıkamamasından dolayı tezgahlar boş kaldığı gözlemlendi. Eskişehir balıkçılar çarşısı esnafı Muharrem Şahin, normale göre çok az balık geldiği için sorun yaşadıklarını ifade etti. Uzun yıllardır balıkçılık yapan Şahin, mart ayında etkili olan kar yağışının denizleri vurduğunu belirtti. Ellerinde çoğunlukla çiftlik balıklarının olduğunu söyleyen Şahin, “Birkaç gündür kıyı kesimde etkili olan olumsuz havanın etkisi çok oldu bize. Denizlerde kar yağışlı havayla beraber fırtına olduğu için balık az geliyor. Fırtınadan dolayı tezgahlarımız boş kaldı. Gördüğünüz gibi zaten çupra, levrek ve sazan var elimizde. Bunlar zaten çiftlik balığı olduğu için denizdeki hava durumundan etkilenmiyor. Barbun, mezgit, çinekop, lüfer ve sarıkanat şu an bunların hiçbiri tezgahlarımızda yok. Marmara Denizinde fırtına ve karlı hava etkili olduğu için tekneler denize çıkamıyor, o yüzden bize gelen balık çok az. Elimizdeki balıkların fiyatlarında bir değişim olmadı. Çupra ve levreğin fiyatı sabit zaten, 80 ile 90 lira arasına satıyoruz” dedi.

“Sezon kapanmadan önce balık bollaşır”

Balık sezonunun bitmesine az bir süre kaldığını belirten Muharrem Şahin, o tarihten önce bolluk beklediklerini söyledi. Havaların biraz ısınmasıyla hareketliliğin başlayacağını anlatan Şahin, “Hafta içi denizlerdeki havanın biraz düzelmesi bekleniyor. O zaman normale döner. Baharın gelmesiyle biraz hareketlilik olur, tekneler daha rahat çıkar denize. Zaten 14 Nisan'da balık sezonu kapanıyor. Sezon kapanmadan önce balık bollaşır. Beklentimiz o yönde yani, tezgahların canlanmasını bekliyoruz. Sonra bu senenin sezonunu kapatıp bir sonraki sezonu beklemeye geçeceğiz” dedi.