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Kar yağışının ardından yoğun sis etkili oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman devam eden kar yağışının ardından Seyitgazi Yolu’nda meydana gelen sis, görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.

Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman devam eden kar yağışının ardından Seyitgazi Yolu'nda meydana gelen sis, görüş mesafesini düşürerek sürücülere zor anlar yaşattı.


Eskişehir'de aniden bastıran sis bazı bölgelerde etkili oldu. Özellikle Eskişehir-Seyitgazi yolu üzerinde etkisini yoğun bir şekilde gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri, kar yağışının zemini kayganlaştırmasıyla birlikte sisin de çökmesiyle zor anlar yaşadı. Eskişehir genelinde sabah etkili olan kar yağışı ise, kısa süreli karla karışık yağmurun ardından akşam saatlerine doğru etkisini yitirdi.

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