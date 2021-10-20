Kara Avcılığı Kanununa uymayan 30 avcıya ceza

Eskişehir'de 4915 Sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefetten 30 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, tavşan avı sezonunun açılmasıyla 16-17 Ekim tarihlerinde koruma ve kontrol faaliyetlerinde bulundu. Kontroller kapsamında ilgili kanuna muhalefetten 30 kişiye idari işlem yapıldı. Avcılık kotasını almayan, vergi ödemeyen, ağaçlandırma alanında avlanan, ruhsatı olmayan ve başkasının silahını kullanan avcılara kanun gereği idari para cezası kesildi. Faaliyetler kapsamında 1 adet otomatik tüfeğe de el konuldu.

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kanuna uygun avlanan avcılara ise sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti.