‘Kara Resimler' etkinliği TÜDAM'da düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde ‘Goya'nın Kara Evreni' Kara Resimler isimli konser gerçekleştirildi.

Konserden önce, davetli konuşmacı Prof. Dr. Bahadır Gülmez etkinliğe online olarak katılarak bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bahadır Gülmez yaptığı sunumda, İspanyol ressam Francisco Goya ve ‘Goya'nın Kara Resimler' isimli eserleri hakkında bilgiler verdi. Sunumun ardından etkinlikte, Willy Corrêa de Oliveira'nın, ‘Goya'nın Kara Resimler' serisinden esinlenerek bestelediği bazı eserler Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Lilian Maria Tonella Tüzün tarafından icra edildi. Piyano resitaliyle dinleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Tüzen'e, vurmalı çalgılarda Ecem Kaymak eşlik etti. Etkinlik, TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Topal ve Prof. Dr. Hüseyin Bülent Akdeniz'in sanatçılara katılım belgelerini takdim etmelerinin ardından sona erdi.