Kara taşıtları 2017'de 304 milyar kilometre katetti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bilgilere göre; 2017 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları bir önceki yıla göre yüzde 8,3'lük bir artışla toplamda 304 milyar 207 milyon kilometre yol katetti.

Verilere göre; bu mesafenin büyük çoğunluğunu yüzde 51,9 ile otomobiller oluşturdu. Otomobillerin ardından yüzde 22,3 ile kamyonetler, yüzde 13,8 ile kamyonlar, yüzde 4,4 ile minibüsler, yüzde 3,9 ile motosikletler ve yüzde 3,7 ile otobüsler en çok mesafeyi katetti.

“Taşıt sayısı ve taşıt türüne göre katetdilen yol arttı”

TÜİK'in verilerine göre 2016 yılında 19 milyon 273 bin 842 olan trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı, 2017 yılında 20 milyon 320 bin 624'e yükselerek, bir önceki yıla göre yüzde 5,4'lük artış gösterdi. Taşıt sayısındaki artış yüzde 6,3 ile en fazla otomobillerde gerçekleşti. Taşıt sayısının artmasına bağlı olarak kayıtlı motorlu taşıtların yıl içerisinde katettiği mesafe de arttı. 2016 yılında 280 milyar 993 milyon kilometre mesafe kateden motorlu kara taşıtları, 2017 yılında yüzde 8,3'lük bir artışla 304 milyar 207 milyon kilometre yol katetti. Taşıt türüne göre katedilen mesafede en fazla artış gösteren grup yüzde 13,5'lik artışla otobüsler oldu. Otobüs grubu araçlar 2016 yılında 9 milyar 804 milyon kilometre yol katederken, 2017 yılında bu rakam 11 milyar 126 milyon kilometreye ulaştı.