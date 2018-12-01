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Karabükspor farklı mağlup oldu

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği'ne 6-0 mağlup olan Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, “Devre arasına kadar bu çocuklarla mücadele edip sonrasına bakacağız” dedi.


Lig'in 14. haftasında Karabükspor, Gençlerbirliği'ne 6-0 mağlup oldu. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maçta farklı mağlup olan Karabükspor'un Teknik Sorumlusu Taner Öcal, “Grup lideri olan iyi bir takımla oynadık. Süper lig tecrübesi olan bir oyuncu grubuna karşı oynadık. Topun bizde kalması için hafta içi çok çalışmıştık fakat beceremedik. Dağınık bir görüntü sergiledik. Bizim için kötü bir maç oldu. Devre arasına kadar bu çocuklarla mücadele edip bakacağız. Gençlerbirliği'ni kutluyorum ve başarılar diliyorum. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyun anlamında başarılı olamadık. Bundan sonra daha disiplinli daha derli toplu bir takım olma konusunda çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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