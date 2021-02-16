Karaciğer yağlanmasına dikkat

Hasan Levent, yağlı karaciğer hastalığı olarak da bilinen “Hepatosteatoz” hakkında bilgi verdi.

Yağlı karaciğer hastalığı olarak da bilinen Hepatosteatoz'u tanımlayan Dr. Hasan Levent, “Hepatosteatoz karaciğer hücrelerinde aşırı yağ birikmesidir. Tedavi edilmediği zaman önce karaciğerde iltihaplanma , devamında siroz hastalığına kadar ilerleyebilir” dedi.

“Karaciğer , vücudumuzun kalesidir ”

Karaciğer'in vücuttaki önemine dikkat çeken Dr. Hasan Levent, “Karaciğer, vücudumuzdaki en hayati organlardan bir tanesidir. Karaciğer, bağışıklık sistemi ve detoks organıdır. Bağışıklık sistemimizin güçlü bir şekilde çalışabilmesi; sindirim sisteminden emilen besin, ilaç ve kimyasal maddelerin vücuda zararsız hale getirilmesi ( detoks ) , vücudumuzdaki yaklaşık 100 trilyon hücrenin metabolizması için ihtiyaç duyduğu glukoz, protein, yağ ve vitaminlerin sentez ve depolanması sağlam ve sağlıklı bir karaciğere sahip olmakla mümkündür. Kısacası karaciğer, vücudumuzun kalesidir” şeklinde anlattı.

Karaciğer Yağlanmalarında Neler Oluyor !

Karaciğer yağlanmalarında vücut birçok işlevini yerine getirememektedir. Vücutta oluşabilecek problemlere değinen Dr. Hasan Levent, “ Karaciğer yağlanmalarında karaciğerin detoks görevi aksar, organlarda zehirli maddeler birikmeye başlar, bağışıklık sistemi zayıflar, enfeksiyonlar artar, karaciğerde sentezlenen safranın kalitesi bozulur , safrada çamurlaşma başlar , safra taşı riski artar” diye belirtti.

Şişmanlık karaciğer yağlanmasına sebep oluyor

Şişmanlığın karaciğer yağlanmalarında önemli bir sebep olduğuna dikkat çeken Dr. Hasan Levent karaciğer yağlanmasına neden olan diğer sebepleri şöyle sıraladı: “Fazla kalorili beslenme, insülin direnci, şeker ( diabet ) hastalığı, alkollü içecekler, kan yağlarındaki yükseklik, hızlı zayıflama, kronik viral hepatit, özellikle Hepatit- C ilaçlar ve toksik maddeler. karaciğer depo hastalığı, genetik eğilim.”

Karaciğer yağlanmalarında tedavi

Karaciğer yağlanmlarında uygulanan tedavilere değinen Dr. Hasan Levent, “Yağlı karaciğer hastalığıyla ilgili belirtilerden (karın ağrısı, şişkinlik, gaz, halsizlik, yorgunluk,, kaşıntı, bulantı-kusma, sarılık ) herhangi birisi sizde varsa , karaciğerinizi kontrol ettirmek için doktora gittiğinizde yapılan kan testleri ve ultrason görüntülemesi sonucunda tanı konulur.Karaciğer kendini yenileyebilen ve tedaviyle hızla iyileşen bir organdır .Altta yatan hastalığın tıbbi tedavisi doktor tarafından yapılmalıdır. Şişmanlık varsa kilo verilmelidir : Sağlıklı beslenmeye dayalı bir program uygulanmalıdır. Egzersiz yapılmalı: Tempolu yürüyüs iyi bir egzersizdir , günde 30 dakika olmak üzere haftada 5 gün düzenli bir egzersiz yapılmalıdır .Alkollü içecekler içilmemelidir .Şeker hastaları kan şekerinin kontrolu için düzenli olarak doktoruna gitmelidir. Yüksek kan yağları normal ölçülere düşürülmelidir. Karaciğer onarıcı ve koruyucu vitamin , mineral ve bitkisel takviyeler doktor kontrolünde kullanılmalı: C, E vitamini, resveratrol ve asetil sistein gibi anti-oksidanlar; lesitin , probiyotikler , zerdeçal , zencefil, deve dikeni, enginar yaprağı .Karaciğere ekstradan yük getiren şekerli ve beyaz undan yapılmış gıdalardan, fast- food yemeklerden kızartmalardan , hayvansal yağlardan ve margarinlerden , kola ,gazoz ve meyve suyu gibi şekerli içeceklerden, işlenmiş atıştırmalık yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Doktor reçetesi olmadan ilaç kullanılmamalıdır” dedi.