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Karantina sonrası ortada kalan çöpler Tepebaşı ekipleri tarafından toplandı

Yurt dışından gelen grupların karantina altına alındığı Eskişehir’deki Gündüz Alp Öğrenci Yurdu çevresinde biriken ve günlerdir kaldırılmayı bekleyen çöpler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

Yurt dışından gelen grupların karantina altına alındığı Eskişehir'deki Gündüz Alp Öğrenci Yurdu çevresinde biriken ve günlerdir kaldırılmayı bekleyen çöpler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.


Eskişehir'de bulunan Gündüz Alp Yurdu'nda yurt dışından gelen çok sayıda vatandaş 14 günlük süreler ile izole edildi. Karantina süresi tamamlanan vatandaşların evlerine gönderilmesinin ardından, görevliler tarafından içeride bulunan çöpler toplandı. Tıbbi Atık olanlar ise özel ekipler tarafından alınarak gerekli yerlere teslim edildi. Fakat yurt önünde kalan diğer çöpler kötü bir görüntü oluşturdu. Çöpleri almak için gelen yetkililerin içlerinde tıbbi atık görmesi üzerine almadan geri döndü. Sağlık İl Müdürlüğü ise mevcut çöplerin içinde tıbbi atığın bulunmadığını iddia ederken, dün akşam saatlerinde bu sorun çözüldü. Kurumlar arasında başlayan yazışma sonucu, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından toplandı.

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