Karantinadaki umrecilerin otobüslerle yuvalarına dönüş yolculuğu başladı

Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalan 254'ten umreciden, yapılan testleri negatif çıkan vatandaşlar, 14 günlük sürenin ardından otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Eskişehir'de umre dönüşü 14 günlük karantina süresi sona eren vatandaşların tahliye işlemleri sabah saatlerinde başlayarak gün boyunca devam etti. Öncelikle ailesi bekleyen vatandaşlar sırayla işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurttan çıkarken daha sonra ise otobüslerle memleketlerine dönecek olan vatandaşlar uğurlandı. Belirlenen mesafe korunarak koltuklarda oturan onlarca otobüs Bilecik, Hatay, Şanlıurfa ve İstanbul gibi iller başta olmak üzere umreci vatandaşları evlerine ve ailelerine kavuşturmak üzere Eskişehir'den yola çıktı.

“İmtihanımız biraz zor oldu”

Karantina sürecinin sona ermesiyle birlikte memleketine gitmek için yurttan ayrılan bir vatandaş, içeride kendilerine güzel bakıldığını ifade etti. Hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu belirten umreden dönen vatandaş, “Elhamdülillah hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tertemiz yuvamıza gideceğiz. İçeride ibadet ile meşgul olduk, bize çok güzel baktılar. Evimize gidiyoruz. Hem mutluyuz hem de hüzünlüyüz. İmtihanımız biraz zor oldu ama şükür. Allah tüm çalışanları korusun” şeklinde konuştu.

“Görüşemediğimiz için birbirimizi çok özledik”

Eşi ve kızının karantinadan ayrılmasını bekleyen bir vatandaş ise konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, ““Eşim ile kızımı bekliyorum. Bizim için zor geçti. Ben evde karantinaya girdim. Eşim ve kızım da burada karantinada kaldılar. İçerideyken telefon ile görüştük. Çok memnunlar. Temizlikçisine kadar tüm görevlilerden memnun kalmışlar. Çok mutluyuz. Buradan evimize gideceğiz. Görüşemediğimiz için birbirimizi çok özledik. Bu süreç bizi biraz yıprattı ama önce sağlık” ifadelerini kullandı.