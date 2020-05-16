İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karantinaya alınınca kendilerini temizliğe verdiler

Eskişehir’de evleri karantinaya alınması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçirecek olan 9 kişilik aile kendilerini temizlik yapmaya verirken, yetkililerden çocukları için bayramlık istedi.

Eskişehir'de evleri karantinaya alınması nedeniyle Ramazan Bayramını evlerinde geçirecek olan 9 kişilik aile kendilerini temizlik yapmaya verirken, yetkililerden çocukları için bayramlık istedi.


Çankaya Mahallesi Keşanlı Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir evde yaşayan bir vatandaşın hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince vatandaşın yaşadığı evde yapılan filyasyon çalışmasında 8 kişi ile yakın temas halinde olduğu değerlendirildi. Sonrasında ev karantinaya alındı. Karantinaya alınan evde yaşayan aile bireyleri ise kendini temizliğe verdi. Evin önünde bulunan bahçeye eşyalarını çıkaran aile bireyleri halı ve yıkabilir eşyalarını Korana virüse karşı yıkamaya başladı. Ev halkı Ramazan Bayramını evde geçireceği için yetkililerden çocukları için bayramlık istedi. Bunun yanı sıra gıda ihtiyaçları Eskişehir Valiliği ile Odunpazarı Kaymakamlığı tarafından da karşılanan aile maddi durumlarının da kötü olduğunu belirtti.



“14 gün buradayız”


Evi karantina altına alınan Sadık Balkancı, “Valla annemde varmış. Ben zaten burada değildim. Köylerdeydim. Burada oturuyorduk. Bizi de aldılar çoluk çocuk. 14 gün buradayız. Bayramı böyle geçireceğiz. Ne elde kaldı ne avuçta kaldı. Yetkililerden yardım istiyoruz. Çocukları görüyorsunuz. Üstümüz başımız ne halde. Kaldık kapandık. 14 gün evdeyiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.