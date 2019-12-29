Karasu'da 9 kilometrelik doğa yürüyüşü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kentin tarih ve turizmde ön plana çıkması amacıyla devam eden çalışmalar kapsamında 9 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Bozüyük Kaymakamlığı ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) işbirliğinde Bozalan köyü ile Karasu mevkisi arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 9 kilometrelik doğa yürüyüşüne, Vali Bilal Şentürk, Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, TSO Başkanı Buğra Levent ve üyeleri, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu ve üyeleri, Avcılık ve Atıcılık Kulübü Başkanı Nadir Koparan ve üyeleri, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Karasunun çıkış noktasından ve yürüyüş güzergahı üzerindeki balık üretim tesislerinde incelemede bulunan Vali Şentürk ve beraberindekiler, doğa ile iç içe yürümenin yanında tarihi mekanları ve coğrafyadaki zengin bitki örtülerini görme imkanı buluyorlar.

Vali Şentürk, gerçekleştirilen etkinliklerle, insanların daha rahat istifade edebileceği ve doğa harikası güzelliklerden yararlanabileceği mekanları turizme kazandırmayı planladıklarını ifade etti.