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Karayollarından sürücülere çağrı

Eskişehir’den geçen D200 Karayolu üzerindeki ışıklı tabelaların yazıları Karayolları 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından “#EvdeHayatVar” olarak değiştirildi.

Eskişehir'den geçen D200 Karayolu üzerindeki ışıklı tabelaların yazıları Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından “#EvdeHayatVar” olarak değiştirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşları önlemlerini artırırken vatandaşları da bilgilendirmeye devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4'üncü Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda örnek bir çalışmaya imza attı. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'den geçen D200 Karayolu üzerindeki elektronik uyarı levhalarının yazılarını değiştirdi. Sürücülerin güvenliği için yoldaki trafik kurallarını gösteren levhalar, bu kez “#EvdeHayatVar” yazısıyla ışıklandırıldı.

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