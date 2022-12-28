Karbon ayak izimizi azaltma çalışmaları

Türkiye'deki elektrik dağıtım sektöründe CDP aracılığıyla sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini açıklayan tek dağıtım şirketi olduklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Elektrik dağıtım faaliyetlerinden kaynaklı karbon ayak izimizi en aza indirmek için tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İklim kriziyle mücadele ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), CDP İklim Değişikliği programı çerçevesinde 2021 yılında elde ettiği “B” skorunu 2022 yılında da karşılamayı başardı. Bu yıl CDP aracılığıyla sera gazı emisyonları ve iklim değişikliği stratejilerini açıklayan dünya genelinde 18 bin 700, Türkiye'de ise 80 şirket arasında yer alan OEDAŞ aynı zamanda Türkiye elektrik dağıtım sektöründe CDP raporunu yayımlayan tek şirket olmaya devam etti.

Muzaffer Yalçın: “Karbon ayak izimizi azaltan yatırım ve projeler gerçekleştiriyoruz”

Sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında yüksek değer oluşturmaya odaklandıklarını söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “OEDAŞ olarak faaliyetlerimizden kaynaklı çevresel etkileri ve karbon ayak izimizi azaltmak için yeni yatırımlar gerçekleştirirken aynı zamanda geleceğin düşük karbonlu piyasasını oluşturmaya yönelik projeler üzerinde çalışıyoruz. Bunların yanı sıra çalışanlarımıza bu alanda eğitimler veriyor, başta tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın karbon ayak izini azaltmaya yönelik adımlarını destekliyoruz. Tüm bunların neticesinde 2021 yılında yakaladığımız yüksek CDP skorumuzu 2022 yılında da korumanın ve sektörümüze öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza tüm enerjimizle devam ediyoruz” dedi.

CDP nedir?

Kar amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP, halka açık şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık ediyor. Kuruluş; iklim değişikliği, su güvenliği, ormanlar, tedarik zinciri ve şehirler olmak üzere beş programda inceleme yapıyor.