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Kardeş belediye Döğer'den Tepebaşı'na ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral ile bir araya geldi. Buluşmada kardeş belediyeler arasındaki iş birliği görüşüldü.


Tepebaşı Belediyesi'nin Mart 2020'de imzalanan protokol ile kardeş kentlerinden biri olan Döğer Belediyesi ile temasları devam ediyor.


Son olarak Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demiral, Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Eskişehir Döğerliler Dernek Başkanı Ahmet Karavil'in de bulunduğu ziyarette Başkan Ataç ve Başkan Demiral, iki belediye arasındaki iş birliği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Demiral, Başkan Ataç'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederken, kardeşlik ilişkileri kapsamında birlikte güzel işlere imza atılabileceğini belirtti. Döğerlilerin, Eskişehir için önemli bir yeri olduğunu ifade eden Başkan Ataç da yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

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