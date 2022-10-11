Kardeş belediyeden İki Elin Sesi Var'a tam not

Tepebaşı Belediyesi'nin Almanya'dan kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediyesi temsilcileri İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları ve Korolarını yerinde gördü.

Tepebaşı Belediyesi'nin dünya ve Türkiye'den kardeş kentleri ile temasları devam ediyor. Tepebaşı'nın Almanya'dan kardeş kenti olan Treptow-Köpenick Belediyesi de bir heyet ile Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceliyor. Treptow-Köpenick müzik okulundan Alexander Grothe, Kardeş Şehirler Derneği üyesi Lutz Lngert ve sanatçı Dorit Bearch, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı ziyaretinin ardından sanat çalışmalarını inceliyor.

Alman konuklar bu çerçevede İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları ve Korolarını ziyaret ederek orkestranın çalışmalarına katıldı. Konuk heyet orkestra yetkililerinden de sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Grothe, Lngert ve Bearch, İki Elin Sesi Var projesinin çok başarılı ve 2 bin 500'ü aşan öğrenci sayısı ile örneğine rastlamanın çok zor olduğunu kaydetti. Alman konuklar, kentte yaşayan çocukların sanat ile bu şekilde bir araya getirilmesinin de takdire değer olduğunu söyleyerek, Başkan Ataç'a tebriklerini iletti.

Başkan Ataç da kardeş belediyeden yapılan ziyaretin mutluluk verici olduğunu belirtmiş ve Treptow-Köpenick ile verimli ilişkilerin devamını temenni etmişti.