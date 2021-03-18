Kardeş ülke Azerbaycan'a Eskişehir'den canlı hayvan ihracatı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla Mahmudiye'den Azerbaycan'a bin 510 baş canlı sığır ihracatı yapıldı.

Mahmudiye İlçesi Fahriye Mahallesinde faaliyet gösteren 3 bin başlık damızlık angus çiftliği olan özel bir firma tarafından Azerbaycan'a canlı sığır ihracatı işlemleri tamamlandı. Yoğun çalışmalar sonucu 46 sevkiyatla bin 510 baş angus ırkı damızlık hayvanların ihracatı 17 Mart itibariyle tamamlanarak hayvanlar sorunsuz bir şekilde Azerbaycan'a ulaştırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, bizzat kendisinin katıldığı sevkiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan çalışmaların artık kendini göstererek ülke hayvancılığımızın bu noktaya gelmesi ilimiz hayvancılığı açısından bizleri son derece mutlu etmektedir. İhracat için hayvan sağlığı ve sertifikasyon işlemleri Tarım ve Orman Bakanlığımız uygulamaları doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yapılarak son sevkiyatımızda 222 baş angus daha ihraç edildi. Eskişehir'de bu tür modern hayvancılık işletmelerinin faaliyetlerinin artması adına elimizden gelen her türlü destek ve gayreti göstermekteyiz. Önümüzdeki yıllarda temennimiz; ülkemizde örnek oluşturacak modern hayvancılık işletme sayılarının, kapasitelerinin ilimizde artması ve Eskişehir'imizin Türkiye hayvancılığında söz sahibi konuma gelmesidir” dedi.