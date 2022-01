‘Kardeşim Üşümesin' projesi kapsamında 300 çocuğa bot yardımı yapıldı

Eskişehir'de Çağfen Koleji ve Ataçağ Koleji Okul Aile Birlikleri'nin yürüttüğü ‘Kardeşim Üşümesin' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 mahallede 300 çocuk botuna kavuştu.

Çağfen Koleji ve Ataçağ Koleji Okul Aile Birlikleri'nin ortaklaşa yürüttüğü ‘Kardeşim Üşümesin' sosyal sorumluluk projesinde 300 bot hedefine ulaşıldı. İhtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılan botlar için iki okulun öğrenci velileri seferber oldu. Alınan botlar Zincirlikuyu Mahalle Muhtarlığı, Çamlıca Mahalle Muhtarlığı, Huzur Mahalle Muhtarlığı, Erenköy Mahalle Muhtarlığı, Esentepe Mahalle Muhtarlığı, Yeşiltepe Mahalle Muhtarlığı olmak üzere toplam 6 muhtarlığa dağıtıldı. Mahalle muhtarları botları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıttı.

“Eskişehir'deki her çocuğumuz kıymetlidir, sahip çıkmak görevimiz”

Düzenlenen ‘Kardeşim Üşümesin' projesiyle ilgili açıklamada bulunan Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, “Eğitim kurumları olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz ve değerli ebeveynlerimiz de bu konuda çok duyarlılar, böyle projelere her zaman destek veriyor ve ön ayak oluyorlar. Okul Aile Birliklerinin ortaklaşa yürüttüğü bu proje ile de hem ihtiyacı olan öğrencilere bir nebze de olsa destek olmak, öğrencilerimize de toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha göstermek istedik. Kıymetli ebeveynlerimize ve projeye destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Sağlanan destekle alınan botlar 6 mahallemizin muhtarlıklarına, onların vasıtasıyla da öğrencilere, çocuklarımıza ulaştırıldı. Okul Aile Birliklerimizle birlikte böyle önemli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Eskişehir'deki her çocuğumuz bizim için kıymetli, bizim için değerlidir, geleceğimizdir, onlara sahip çıkmak bizim görevimiz” dedi.