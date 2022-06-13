Karikatür Atölyeleri 10. Yıl Sergisi beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sürdürülen karikatür atölyeleri devam ediyor. Usta isimler eşliğinde çizim yapan minikler, karikatürist olma yolunda emin adımlar ile ilerliyor. Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenen atölyeler, 10 yılı geride bırakırken, 10. Yıl Sergisi de Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Sergideki eserler Eskişehirlilerden beğeni topladı.

Sergide son atölyede iki grup halinde eğitim alan 39 öğrencinin eserleri yer aldı. Sergide düzenlenen sertifika törenine Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Zehra Zeydan, Eskişehir Ticaret Borsası Ömer Zeydan, karikatüristler Erol Büyükmeriç, Yaşar Arda, Atilla Yakşi, Alper Tümay Tok, Mehmet Günay Ercan ve Mehmet Tarık Erşan ve karikatür öğrencileri ile aileleri katıldı. Etkinlikte, merkeze adını veren merhum Atila Özer'in eşi karikatürist Vicdan Özer de yer aldı.