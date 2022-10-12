Karikatür atölyeleri 11'inci yılında

Eskişehirli karikatür sanatçılarının öğretici olarak yer aldığı Atila Özer Karikatürlü Ev'de devam eden atölye çalışmaları, 11'inci yılında minik çizerler yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev, karikatür atölyeleri çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 11'inci yılına giren atölye çalışmaları, karikatür sanatçıları eşliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Genç çizerler yaptıkları çalışmalarla yeteneklerini sergileme ve geliştirme fırsatı yakalıyor. Eskişehirli karikatür sanatçıları Atila Yakşi, Alper Tümay Tok, Mehmet Günay Ercan, Mehmet Tarık Erşan, Erol Büyükmeriç ve Yaşar Arda miniklere karikatür sanatının inceliklerini öğretiyor. Sanatçılar gönüllük esasına dayalı olarak miniklere dersler veriyor.