İhlas Haber Ajansı

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Karın ardından gelen güneşli hava vatandaşı sokağa döktü

Eskişehir’de günlerdir devam eden kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.

Eskişehir'de günlerdir devam eden kar yağışının ardından yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti.


Yaklaşık 3 gündür karın etkisi altında kalan Eskişehir'deki hava durumu, yerini parlak güneşli bir güne bıraktı. Hava sıcaklığının sıfırın altına seyretmesine rağmen güneşli havayı ve yerdeki karın tadını çıkarmak isteyen Eskişehirliler, soğuğa aldırış etmedi. Hamamyolu Caddesi ve çevresindeki parklara akın eden vatandaşlar, banklarda oturarak güneşin keyfini çıkardı, bol bol sohbet etti.

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