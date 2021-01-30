Karın keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı

Eskişehir'de yeniden başlayan kar yağışıyla birlikte sokaklar ve caddeler karla kaplanırken keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini gösterdi. Covid-19 pandemisi dolayısıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonu günlerinde kar yağışının keyfini çıkarmak sokak hayvanlarına kaldı. Parklarda ve sokak aralarında renkli görüntüler oluşurken, market alışverişi sonrası güvercinleri besleyen duyarlı bir vatandaş sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşıladı. Kar altında yem arayan kuşlar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ayrıca hava sıcaklığının eksilerde hissedildiği şehirde vatandaşların kar sevincini evde yaşayarak yasaklara uyması alınan tedbirlerin başarısını gösterdi.