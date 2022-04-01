“Kariyer Günleri” sektörün başarılı isimlerini öğrencilerle buluşturdu

Açılışını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın yaptığı etkinlik, iki gün boyunca sektörün önde gelen firmalarının katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Kariyer Günü” etkinliklerinin öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimine büyük katkısı olduğunu vurgulayarak Turizm Fakültesinin üç bölümünün de Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluna (TURAK) akredite olduğunu hatırlattı. Konuşmasının devamında “Nitelikli öğrencilerin ve mezunların üniversitemizi başarıyla temsil edeceğini umuyorum” diyen Rektör Erdal, etkinliğin hem sektör hem de öğrenciler açısından yararlı olması dileğini de sözlerine ekledi.

Etkinliğin devamında görüşlerini dile getiren Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Oktay Emir yarar sağlayacak tüm fırsatları her zaman öğrencilere sunmanın öncelikleri olduğunu belirterek katılımcı firmalara ve etkinliğin destekçilerine teşekkür etti. Eskişehir İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş ise öğrencilere kariyer gelişimi konusunda tavsiyelerde bulunarak topluma yararlı bireyler olma noktasında herkesin büyük pay sahibi olduğunu ifade etti. Müdür Hasan Yoldaş sözlerini İŞKUR olarak tüm iş bulma ve kariyer olanakları ile öğrencilerin destekçisi olduklarının altını çizerek tamamladı.

30 firmanın katılımıyla iki gün boyunca devam eden etkinlikte sektöre giriş, staj ve kariyer yapma konularında geniş çaplı bilgiler edinen öğrenciler, doğrudan firmaların üst düzey yetkilileriyle iletişime geçme imkânı da buldular.