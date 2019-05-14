Kariyer Kulübü'nden "Sektör Buluşmaları'19"

Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen “Sektör Buluşmaları'19” etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen Öğrenci Merkezi Salon 2016'daki etkinlikte, başarılı isimler öğrencilerle buluşarak, bilgi birikim ve tecrübelerini aktardı. Sektör Buluşmaları19 etkinliğine, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Doç. Dr. Ethem Esen'in yanı sıra, konuşmacı olarak SunExpress İnsan İlişkileri Uzmanı Emir Aksoy, GlaxoSmithKline'den (gsk) Mehmet Can Aslantaş ve Prof. Dr. Serhat Ünal, Ak Gıda İK Öğrenme ve Organizasyonel Gelişim ve Yetenek Kazanımı Müdürü Uğur Kocaoğlu, Loreal Zincir Mağazalar Yöneticisi Veysel Dağlı, Ford Malzeme Sistemi Ekip Lideri Simge Erdemgil Çimen, Monster Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Cem Çerçioğlu, Tchibo Satın Alma Müdürü Murat Telci, Oriflame'dan Mert Yıldız ve Elçin Yıldız, Türk Telekom Akademi ve İç İletişim Direktörü Mehmet Aldanmaz, PWC İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Burak Kara, Şişecam Eskişehir Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü Metin Tutcuoğlu, Anadolu Efes Yetenek Kazanım ve İşveren Markası Yöneticisi Berkan Mifleh, Hepsiburada İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Salıngan Çilingir, Çelebi İnsan Kaynakları Direktörü Gökçen Dervişoğlu yer aldı.

“Kulüp faaliyetleri öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetlerdir”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Doç. Dr. Ethem Esen, “Günümüz dünyasında kişinin kendisini geliştirmesi için aldığı dersler artık tek başına yeterli değildir. Derslerde aldığınız bilgi birikiminin yanına, öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinde edindiğiniz birikimleri de ekleyebilirsiniz. Çünkü kulüp faaliyetleri, öğrencilerin bireysel gelişimlerine katkı sağlayan faaliyetlerdir” dedi.

Öğrencilerin bu faaliyetler sonucu özgüven kazanacaklarını, iletişim becerilerini ve koordinasyon yeteneklerini geliştireceklerini, takım halinde çalışmayı ve sorunların üstesinden gelmeyi öğreneceklerini ifade eden Doç. Dr. Esen, “Bütün bu özellikler kulüplere üye olan öğrencilerin diğerlerine göre bir adım önde olmalarını sağlar. Günümüzde birçok uluslararası özel şirket de işe alım yaparken başvuranların öğrenciyken kulüp faaliyetleri içinde olup olmadıklarını önemsemektedirler. Bu nedenle öğrenci kulüplerinin faaliyetleri içinde mutlaka yer alın. Bugün aramızda olan, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini bizlerle paylaşacak olan farklı sektör temsilcilerinden oluşan değerli konuklarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Kariyer Kulübü Başkanı Oğuz Yüce ise, “Bugün 11'incisi gerçekleşecek olan Sektör Buluşmaları etkinliğinde, kampüste daha önce örneği görülmemiş bir şekilde, iki gün boyunca birbirinden önemli 14 firma ve 18 konuşmacıyla ve fırsatlarla dolu çekilişlerimizle bir arada olacağız. Kulübümüz her zaman Malcom X'in ‘Gelecek, bugünden ona hazırlananlarındır' sözüyle hareket ediyor. Bizleri destekleyen Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere imkanlar dahilinde hiçbir şekilde desteğini esirgemeyen ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.