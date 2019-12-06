Karma Karikatür Sergisi aralık ayı boyunca sanat severleri ağırlıyor

Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin hazırladığı, "Karma Karikatür Sergisi", Aralık ayı boyunca Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Eğitim Karikatürleri Müzesi’nde sanatseverleri ağırlıyor.
Anadolu Üniversitesi Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin hazırladığı, "Karma Karikatür Sergisi", Aralık ayı boyunca Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Eğitim Karikatürleri Müzesi'nde sanatseverleri ağırlıyor.
Aralık ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide; Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Yıldız, çizer Hasan Aycın ve karikatürist Ergin Gülen'in eserleri ziyaretçileri karşılıyor.