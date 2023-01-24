Karton toplayıcı kadını dövdürtüp videoya aldı

Eskişehir'de yabancı uyruklu olduğu iddia edilen karton toplayıcısı şahıs, baldızı olduğu ileri sürülen kadını yanındaki çocuğa dövdürterek video kaydına aldı.

Hamamyolu Caddesinde 12.00 sıralarında meydana gelen olay vatandaşlara pes dedirtti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Suriye uyruklu olduğu öne sürülen bir şahıs, karton topladığı esnada karton toplayan başka bir kadınla tartışma yaşadı. Tartışma yaşadığı kadının, kardeşinin eşi olduğu iddia edilen şahıs, karton toplayan kadını yanındaki çocuğa dövdürttü. Çocuğun kadına saldırdığı sırada kendisi de cep telefonunun kamerasıyla video kaydı alan şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda kendini iyi hissetmeyen kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olayın ‘Burası benim bölgem, buradan karton toplama' cümlesi sonucunda ortaya çıktığı iddia ediliyor.