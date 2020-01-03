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Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü’nde bulunan tarihi trenin bir bölümü kafeye dönüştürüldü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü'nde bulunan tarihi trenin bir bölümü kafeye dönüştürüldü.


ESOGÜ'de öğrencilerin en çok fotoğraf çekindiği yer olarak bilinen tarihi lokomotifin arkasında bulunan vagon, küçük bir kafe oldu. Yıllar önce kilometrelerce yol giderek ulaşımın en önemli simgelerinden bir tanesi olan tarihi lokomotif ve vagonları şimdi kafe olarak hizmet veriyor. Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Ayşe Altın isimli bir öğrenci, "Okulumuz ile özdeşleşen siyah lokomotif önünde fotoğraf çekinmeyi seviyoruz. Buranın farklı bir ambiansı var. Lokomotife bağlı arkadaki vagonun kafeye dönüşmesi trene görünüş olarak bir şey kaybettirmedi. Aksine daha renkli bir ortam oluştu" diye konuştu.

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