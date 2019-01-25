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Kasap ve Kahveci'den Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ve CHP Kütahya Belediye Başkan adayı Eyüp Kahveci ile makamında bir araya geldi.


Ziyarette konuklar Başkan Ataç'a Kütahya'da gerçekleştirdikleri faaliyetler ve seçim çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Ataç da uzun bir sürenin ardından CHP'nin, Kütahya'da milletvekili çıkarması ile mutlu olduğunu ifade ederek bu başarının yerel seçimlerde de devam etmesini temenni etti. Kasap ve Kahveci de Başkan Ataç'ı başarılı belediyecilik çalışmalarından dolayı tebrik ederek misafirperverliği için de teşekkür etti.

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