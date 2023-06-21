Kasis ve trafik lambası olmayan caddede kaza tehlikesi

Eskişehir'in işlek bir caddesinde kasis ve trafik lambası bulunmaması kazalara davetiye çıkarırken, mahalle halkı duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulunuyor.

Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesi'nde Dilek Caddesi'ni Yanartaş Sokak'a bağlayan caddede kasis ve trafik lambası olmamasına mahalle halkı tepkili. Vatandaşlar yolun çift yönlü olmasına rağmen herhangi bir önlem alınmadığını ve trafik ışığı yapılmamasının kazalara davetiye çıkardığını söyledi. Sokak ve caddenin birleştiği dönüşte araçların burun buruna geldiğini ifade eden mahalleli, özellikle iş çıkış saatlerinde kamyon ve otobüslerin geçtiği zamanlarda trafiğin kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Günün belli saatlerinde yaşanan trafik kargaşası sebebi ile artan korna seslerinin fazlasıyla rahatsızlık oluşturduğunu aktaran bir bölge sakini, “Yetkililer neyi bekliyor, illa birinin ölmesi mi lazım? Artık bu yola trafik lambası ve kasis yapılmalı. Mahalle halkı olarak bu sorunumuzun çözülmesini bekliyoruz” dedi.