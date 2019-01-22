Katarakt tedavisinde akıllı lens teknolojisi yüz güldürüyor

Dr. Erdal Kabadere, katarakt ameliyatlarında kullanılmaya başlanan akıllı (çok odaklı) lensler ile hastaların katarakt sorunu giderilirken, aynı zamanda yakın, uzak ve astigmat gibi görme bozukluklarına da çözüm getirilebildiğini anlattı.

Op. Dr. Erdal Kabadere, katarakt hastalığı ve akıllı lensler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Katarakt hastalığını tanımlayan Dr. Kabadere, “Gözümüzün içinde saydam bir lens mevcuttur, bu lens gözümüze gelen ışığın önce korneadan, sonra göz bebeğinden, sonra da lensin içinden geçerek görmek noktasına düşmesini sağlar. Ancak bu lens yaş ile birlikte saydamlığını yitirir ve opaklaşmaya, matlaşmaya başlar, biz buna katarak diyoruz” dedi.

KATARAK BELİRTİLERİ

Katarakt oluştuğunda görmenin bulanıklaştığını ve aynı buzlu bir camdan bakıyormuş gibi görmenin azaldığını belirten Op. Dr. Erdal Kabadere, “Katarakt yavaş yavaş ilerler, birkaç sene içerisinde oluşur. Bazen de kişinin yakını görmesi kolaylaşır, uzağı görmesi zorlaşır. Kişinin gözlük numarasının sık sık değişmesi, yükselmesi, gece araba kullanırken araba farlarından gelen ışınların yansıması, gözün çift görmeye başlaması, bunlar birer katarakt belirtisi olabilir” dedi.

NASIL KORUNURUZ?

Katarakt hastalığına karşı korunmada; sağlıklı beslenmenin çok çok önemli olduğuna dikkat çeken Dr. Kabadere, “Beslenmemize dikkat etmemiz ve sigaradan uzak durmamız gerekir. Zararlı güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü kullanmamız gerekiyor, yazın kullanıyoruz ama özellikle kış ayların da kar yağdığı zamanlar da güneş ışınlarının çok olduğu zamanlardır, buna dikkat edip güneş gözlüğü kullanmamız gerekir” şeklinde konuştu.

CERRAHİ MÜDAHALE NASIL OLUYOR

Katarakt oluştuktan sonra tek tedavinin cerrahi olduğunu dile getiren Op. Dr. Erdal Kabadere, cerrahi işlemin nasıl yapıldığını ise şöyle anlattı: “Cerrahi tedavide; biz gözün içine çok küçük bir kesiden girerek gözün içindeki opaklaşmış merceği fakoemülsifikasyon denilen bir yöntem ile temizliyoruz ve opaklaşmış merceğin yerine saydam, yapay bir mercek koyuyoruz. Bu mercek sayesinde katarakt ile birlikte hastanın gözündeki kırma kusurunu da düzelterek eskisinden daha net ve parlak görmelerini sağlıyoruz.”

KATARAKT AMELİYATI GECİKTİRİLMEMELİ

Katarakt ameliyatında; kişi ameliyatı çok geciktirmemişse, o derece iyi sonuçlar elde edilebileceğini aktaran Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Kabadere “Ameliyat günümüz teknolojileriyle yaklaşık 10 veya 15 dakika sürer. Damla ile uyuşturuluyor yani korkulacak bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrasında enfeksiyon riskine karşı bir gün gözü kapalı bırakıyoruz bir gün sonra hastaneye geldiğinde gözünü açıyoruz ve kontrolünü yapıyoruz” dedi. Katarakt ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Op. Dr. Kabadere, “Ameliyat sonrasında enfeksiyon ve inflamasyon riskine karşı koruyucu amaçlı iki damla veriyoruz. En çok korktuğumuz şey ameliyattan sonra enfeksiyon riskidir, bu yüzden 5-6 gün göze su-sabun değdirmemelerini ve tozlu ortamlarda uzak durmalarını istiyoruz” diye konuştu.

AKILLI LENS NE İŞE YARIYOR

Akıllı lensler hakkında da bilgi veren Op. Dr. Erdal Kabadere, şunları kaydetti: “Katarakt ameliyatı olan kişilere yapay mercek koyuyoruz, eskiden sadece Monofokal dediğimiz tek odaklı mercekler kullanıyorduk, kişiler bunlarla uzağı iyi görüyordu ama yakını göremiyordu. Bu da katarakt ameliyatı olan kişiler için bir sıkıntı oluşturuyordu, yaklaşık 10-15 senedir bifokal dediğimiz iki odaklı lensleri kullanıyoruz, iki odaklı lensler uzağı ve yaklaşık 40 cm yakını gösteriyor. Son birkaç senedir teknolojinin de ilerlemesi ile Trifokal (Akıllı) dediğimiz üç odaklı mercekler çıktı. Halk arasında akıllı lens olarak adlandırılan bu trifokal lensler ile bifokal lenslerden farklı olarak uzak ve yakın yanında ara mesfelerde de iyi bir görüş sağlıyoruz. Böylece hasta bilgisayar, telefon ve araba gösterge paneli gibi ara mesafeleri de daha net görebiliyor. Bu lensler ile opaklaşmış mercekten kurtulmakla kalmıyor hastanın kırma kusurlarını da düzeltmiş oluyoruz.”