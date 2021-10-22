Katil dakikalar önce fotoğraf paylaşmış

Eskişehir'de bir eğlence merkezinde içki içtiği arkadaşlarından birini öldüren, diğerini ise yaralayan şüpheli ile beraber kaçtığı 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Hoşnudiye mahallesi İsmet İnönü caddesinde bulunan bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli İhsan Ö. (28) yanında bulunan tabanca ile ateş açtı. Aynı masada birlikte içki içtiği Baturhan A. (25) ve Veysel B. (32) silahla yaralandı. Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan Baturhan A., yere yığılırken, seken kurşunlardan biri de Veysel B.'nin koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince başından yaralanan Baturhan A. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Baturhan A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olay yerinden kendi aracı ile kaçan şüpheli İhsan Ö. ile yanında bulunan Sinan İ. ve Murat N. Büyükdere mahallesinde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olaydan dakikalar önce sosyal medyada fotoğraf paylaşmışlar

Olayda bir arkadaşını öldüren, diğerini de yaralayan İhsan Ö.'nün, sosyal medyasında hayatını kaybeden Baturhan A. ile paylaştığı fotoğrafa not olarak düştüğü ‘can cana kahpelik olmadığı yerde dosta düşmana karşı' yazı dikkat çekti.