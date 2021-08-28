Kavgada 23 yaşındaki genci bıçakla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir'de kavga ettiği 23 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Uğur B. adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşları ile birlikte Ihlamurkent Mahallesi'ndeki bir otoparkta oturan Atakan Özkayın (23) ile yoldan geçen Uğur B., (23) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre Uğur B., yanındaki bıçağı çıkararak karşı gurubun üyelerine doğru savurmaya başladı. Bu sırada Özkayın, kalbi ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Özkayın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından firar eden şüpheli Uğur B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Cinayetin şüphelisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.