İhlas Haber Ajansı

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Kavurucu sıcak asfaltı eritti

Hava sıcaklığının 37 dereceyi gördüğü Eskişehir’de, Seyitgazi ilçe yolunun asfaltı erimeye başladı.

Hava sıcaklığının 37 dereceyi gördüğü Eskişehir'de, Seyitgazi ilçe yolunun asfaltı erimeye başladı.


Son günlerde Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisine giren Türkiye'de güneş adeta kavuruyor. Ülkenin güney kesimlerinin yanı sıra iç bölgelerde de etkili olan yükseklik sıcaklıklar yolları da etkiliyor. Sıcaklığın zirve yaptığı öğle saatlerinde güneş ışığına maruz kalan yollarda asfalt eriyip zifte dönüşmeye başladı. Gün içerisinde hava sıcaklığının 37 dereceye kadar ulaştığı Eskişehir'de Seyitgazi ilçe yolunun bazı kesimlerinde asfalt eridi.

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