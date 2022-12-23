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Kaybolan 70 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulundu

Eskişehir’de kaybolan 70 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan 70 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron destekli çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Sarıcakaya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Beyyayla Mahallesi'nde hayvancılık yapan İ.C. isimli şahsın küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kaybolan 70 adet küçükbaş hayvanının bulunması amacıyla dron destekli teknik takip ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar soncunda İğdir Yaylası'nda başıboş halde bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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