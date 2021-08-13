Kaybolan genci arama çalışmaları drone ile havadan sürüyor

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki genci arama kurtarma çalışmaları drone ile havadan devam ediyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'den, 4 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Güngör'ün kaybolması üzerine yakınları durumu emniyet ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Ekipler, ihbar üzerine harekete geçerek arama kurtarma çalışması başlattı. Arama faaliyetlerine katılan AKUT, OBAK, AFAD ve DAK ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolu yanında bulunan Kanlıpınar Göleti Alanı'nda 22 yaşındaki genci bulmak için harekete geçti. Arama çalışmaları ikinci gününde de drone ile devam etti. Gölete gelen arama kurtarma ekipleri, havadan incelemelerde bulunarak kayıp genci aradı. Ekipler, gölette ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.