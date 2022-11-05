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Kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Eskişehir’de kaybolan 31 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronlu takibi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de kaybolan 31 adet küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dronlu takibi sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, Alpu İlçesi Mamure Mahallesi'nde ikamet eden S.G., yeni satın aldığı 31 adet keçinin araçtan indirilirken ürkerek kaçtığını ve Sarıkavak Mahallesi istikametine doğru gittiği belirterek jandarma ekiplerinden yardım istedi. Müracaat üzerine olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgede dron ile arama yaptı. Kaybolan 31 adet küçükbaş hayvan, Sarıkavak Mahallesi Kartalkaya Tepesi'nde bulunarak sahibine teslim edildi.

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