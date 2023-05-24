Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesi Mayıslar Mahallesi'nde M.A. adlı şahıs küçükbaş hayvanlarının kaybolduğunu beyan ederek İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Edinilen bilgiye göre, kaybolan 5 adet küçükbaş hayvan, yapılan fiziki ve dron destekli teknik takip neticesinde ormanlık alanda bulundu. Mahalleye 2 kilometre uzaklıkta Elele Çeşmesi mevkiinde bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.