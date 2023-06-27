İhlas Haber Ajansı

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Kaybolan kurbanlık koyunları jandarma ekipleri buldu

Eskişehir’de bir şahsın evinin bahçesinden kaçan 2 adet koyun, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir şahsın evinin bahçesinden kaçan 2 adet koyun, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavlum Mahallesi'nde Kurban Bayramı için aldığı 2 adet koyunun açık olan bahçe kapısından kaçması ve kaybolması sonucu başvuru yapan şahsa yardım etmek için çalışma başlattı. Motorlu ve yaya birimlerle aranan kurbanlık koyunlar, Porsuk Çayı'na yakın mısır tarlası içerisinde bulundu. Kaybolan koyunlar, jandarma ekiplerince sahibine teslim edildi.

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