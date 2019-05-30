Kaybolan Nisa Örs olayı hakkındaki sır perdesi aralanıyor

Geçtiğimiz günlerde kaybolan ve polis ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu 3 gün sonra şehir merkezinde bulunan Nisa Örs'ün olayıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Genç kızın hastanedeki ilk kontrollerinde boynunda ve vücudunun çeşitli yerinde darp izleri tespit edilirken, yakın çevresi Örs'ün okuldan kendisini tehdit eden bir grup tarafından kaçırıldığını öne sürdü.

Nisa Örs, 27 Mayıs Pazartesi günü Tunalı Mahallesinde bulunan okuluna bir arkadaşıyla birlikte gitti. İddialara göre, ilk derse gittikten sonra arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Örs'ten daha sonra haber alınamadı. Nisa Örs'ün kayıp haberlerinin yurt genelindeki basın-yayın araçlarında geniş yer bulması neticesinde vatandaşlardan gelen ihbarlar sonucunda Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde bulunan bir market önünde polis ekipleri tarafından bulundu.

Kaybolan genç kız bulunduktan sonra polis ekiplerince hastaneye götürüldü. Burada yapılan muayenede; boynunda ve vücudunda darp izlerine rastlanırken, sarı olan saç rengi ‘Siyaha' boyanmış, tehdit ve cebirle zorla alıkoyulduğuna dair emareler tespit edildi. Nisa Örs, savcılık kararı ile koruma altına alınırken adli süreç ve tıbbi muayenesi devam ettiği bildirildi.

‘Örs'ü okulda tehdit eden grupça kaçırdığı olduğu iddia ediliyor'

Kaybolduğu öne sürülen genç kızın olayı hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam ederken, Örs'ün kaybolmasına ilişkin yakın çevresinin iddiaları ise kaçırıldığı yönünde oldu. Okulda kendisini tehdit eden bir grup olduğunu, Nisa Örs'ün okuldan çıkmasını fırsat bilen şahıs veya şahıslarca kaçırıldığı ve kayıp haberlerinin medya aracılığıyla geniş yer bulmasından sonra panikleyen şüphelilerin Nisa Örs'ü Adalar mevkiine bıraktıklarını belirtti.

Bu arada anne Örs'ün, yakın zamanda kızıyla ilgili yaşananlar ve gelişmeler ile ilgili bir açıklama yapacağı belirtiliyor

“Eskişehir'imizde bu olaylar son bulana kadar peşini bırakmayacağız”

Öte yandan Nisa Örs'ün kaybolduğu günden itibaren süreci yakından takip eden Demokratik Sol Parti (DSP) Odunpazarı İlçe Başkanı Fatih Altaş, “Nisa Örs ile her türlü gelişmeler basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Başkaca benzer üzücü olayların yaşanmaması için vatandaşlarımızı ve basınımızı olayın takipçisi olmaya davet ediyoruz. Bizler DSP olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacak, suçlular yakalanıp hak ettikleri cezayı alana ve Eskişehir'imizde bu olaylar son bulana kadar bu olayların peşini bırakmamakta kararlıyız” dedi.