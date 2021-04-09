Kayı Boyu Derneğinden emekli amirallere sert tepki

Konu ile ilgili dernek adına açıklama yapan Eskişehir Kayı Boyu Dernek Başkanı Kazım Duman, “Damarlarında dolaşan asil kan ve Referans aldığı şanlı tarihiyle, yüreği Vatan sevgisi ile coşan insanlar olarak buraya toplandık ve bildiriye imza atıyoruz. Aziz milletinizin huzurunda ifade etmek isteriz ki son zamanlarda ülke gündemimizi meşgul eden ve bizleri üzüntüden öte teyakkuza geçiren 104 eski ve emekli amiral tarafından imza altına alınan bildirideki ifadeleri şiddetle reddediyor kabul etmiyoruz. Tarihte hep güçlü olmuş dünya ya yön vermiş ve şimdi de gelişmiş bir ülke haline gelmekte olan Türkiye Cumhuriyeti bu hedefe hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Fakat, tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de emperyal sömürü düzeni ve hain işbirlikçilerinin aleni ya da dolaylı saldırılarına maruz kalmıştır. Şanlı Türk ordusunun bir neferi olmaktan feyz ve nasip alamamış bu emekli amirallerin yaptığı açıklama şekline bakıldığında ABD, AB gibi batı ve terör destekçisi kaynaklardan alınan emir ve cesaretle hazırlandığı görülen, milli iradenin tecellisi devlet yönetimini ve milletimizi hedef alan bu bildiriyi nefretle kınıyoruz” dedi.