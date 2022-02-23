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Kaymakam Baytak Kur'an-ı Kerim kursiyerlerini ziyaret etti

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak Kur’an-ı Kerim kursu öğrencilerinin misafiri oldu.

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak Kur'an-ı Kerim kursu öğrencilerinin misafiri oldu.


Seyitgazi İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Diyanet Gençlik Merkezi'nde bayanlara yönelik açılan Kur'an'ı Kerim kursunu ziyaret eden Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak , kursa katılan Seyitgazili bayanlar ile bir araya geldi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarete Kaymakam Baytak, katılan kursiyerlere, Kur'an'ı Kerim hediye etti. Ziyaretten dolayı kursiyerler Kaymakam Baytak'a memnuniyetlerini dile getirdiler.

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