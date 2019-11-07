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Kaymakam Baytak'a nezaket ziyareti

Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi’nden bir heyet, İlçe Kaymakamı Sayın Kutsal Baytak’ı makamında ziyaret etti.

Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden bir heyet, İlçe Kaymakamı Sayın Kutsal Baytak'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarete, Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Demir, Okul Aile Birliği Başkanı Selçuk Manaz ve Okul Aile Birliği üyeleri Nadide Duran ve Zeynep Gezer katıldı. Misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı Kaymakam Baytak'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Okul Aile Birliği Başkanı Okul Aile Birliği Başkanı Selçuk Manaz, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.


Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Demir ise okul hakkında bilgiler vererek görüş alış verişinde bulundu.


Kaymakam Baytak ise; ''Göreve başladığımızdan beri ilçemizin sorunlarının yakın takipçisiyiz. Eğitimde ilçemizi iyi noktalarda getirmek için hep birlikte çalışacağınız. Nazik ziyaretiniz bizleri memnun etti'' diye belirtti.

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