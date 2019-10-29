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Kaymakam Baytak'ın '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Eskişehir’in Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Cumhuriyetin 96.

Eskişehir'in Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Cumhuriyetin 96. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Kaymakam Baytak mesajında; "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü bu yıl da milletçe büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz. Bağımsızlığını kazanma uğrunda yıllarca mücadele veren ve tüm yokluklara rağmen bu haklı mücadeleden dünyaya örnek olacak olan bir zaferle çıkan Türk milleti, Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. Bu başarının ardında Türk milletinin fedakarlığı, vatan sevgisi ve azmi vardır. Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü vesilesiyle birlik ve beraberliğimizin timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Önder Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, tüm Seyitgazili hemşirelerimin ve büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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