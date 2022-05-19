Kaymakam Baytak'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sevgili gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan devletimizin geleceği, bu istiklâl şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi" ifadelerine yer verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kaymakam Baytak, "Sevgili gençler, aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları bu vatan üzerinde kurulan devletimizin geleceği, bu istiklâl şuuruyla yetişen sizlere emanet edildi. Birlik, beraberlik içinde birbirine sevgi ile yaklaşarak, en iyi şekilde yetişmeniz nitelikli bir eğitim almanız devlet ve millet olarak en önemli amacımızdır. Bu amaçlar doğrultusunda bizlere bu mukaddes vatanı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin bağımsızlığı, huzur ve refahı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Seyitgazili hemşehrilerimizin ve değerli gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullandı.