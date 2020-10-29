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Kaymakam Baytak'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.


Kaymakam Baytak, mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile yüce Türk milletinin büyük mücadelesi ile kurulan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 97. yıl dönümünü birlik, beraberlik ve coşku ile kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen İstiklal Mücadelesinin emsalsiz bir zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923'te "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir." ilkesiyle kurduğumuz Cumhuriyetimiz, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürüme kararlılığı dileğiyle bu toprakları bize vatan kılan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum." diye belirtti.

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