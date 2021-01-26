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Kaymakam Baytak'tan okul ziyareti

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak, Şehit Kamil Üngör Ortaokulunu ziyaret etti.


İlçe Milli Eğitim Nazmi Avcı ve beraberindekiler ile birlikte yaptığı ziyarette, Okul Müdiresi Ferah Nuray Yılmaz tarafından karşılanan Kaymakam Baytak, okulda yapımı devam eden bilim, kültür, sanat, yazılım ve tasarım, drama ve eleştirel düşünce atölyeleri hakkında incelemelerde bulundu, bilgi aldı. Baytak, daha sonra Şehit Kamil Üngör Ortaokulu Müdiresi Ferah Nuray Yılmaz ‘a e-twinning Ulusal Kalite Etiketi Sertifikasını takdim etti.

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