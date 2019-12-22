Kaymakam Baytak'tan yang?nda evini kaybeden kad?na ziyaret

Eski?ehir'in Seyitgazi Kaymakam? Kutsal Baytak, yang?nda evini kaybeden 70 ya??ndaki Hatice Arslangiray'? yeni evinde ziyaret etti.

Seyitgazi Kaymakam? Kutsal Baytak, 2017 senesinde iki katl? evlerinde elektrik konta?? sebebi ile ??kan yang?nda evini kaybeden Hatice Arslangiray'? yeni evinde ziyaret etti. Samimi bir havada ger?ekle?en bulu?mada Kaymakam Baytak, "Ge?irmi? olduklar? felaketten sonra Kaymakaml???m?z h?zla gereken yard?mlar? sa?layarak kurumlar?m?z?n deste?i ile k?sa bir s?rede evlerine kavu?turduk. S?re i?resinde Hamdi amcam?z? kaybettik, Hatice annemizi evinde ziyaret ederek hay?r duas?n? ald?k, isteklerini dinledik. Onu yaln?z b?rakmayaca??z" dedi.

Hatice Arslangiray ise, "Allah raz? olsun, devletimiz k?sa s?rede evimize kavu?turdu. Beyimi bu s?re i?inde kaybettim, yaln?z kald?k say?lmay?z. K?z?m ve damad?m bu k?yde ya??yor. Bug?n?m?ze ??k?r" diye konu?tu.