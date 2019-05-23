Kaymakam Demirkol 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarına katıldı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Nazmi Avcı, kurum amirleri ve velilerin katılımıyla Seyitgazi Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı katılımcılardan tam not aldı. Öğrencilerin projelerini inceleyen, Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ve beraberindekiler fuarı inceleyip danışman öğretmenlerden tarafından bilgi aldı. Seyitgazi Kaymakamı Demirkol bilim fuarında bilime sanata verilen değerin öğrencileri sosyal, akademik ve psikolojik yönden başarılı kıldığını söyledi. Demirkol "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yapmış olduğu birbirinden değerli projeler bizlere gelecek için umut verdi. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum" diye belirtti.

Etkinlik hatıra fotoğrafından sonra sona erdi.