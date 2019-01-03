Kaymakam Demirkol ve Başkan Kalın okul ziyaretinde

Ziyarette, okul idarecilerden bilgi alan Kaymakam Demirkol, öğrencilerin almış olduğu kaliteli eğitimden dolayı yöneticileri kutladı. Seyitgazi Kaymakamı Demirkol; "Bir köy okulunda bu kadar iyi ve kaliteli eğitimin olması bizleri memnun etti. Bu ziyaretle okul yönetimi ve öğretmenlerimizle bir araya gelerek öneri ve sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Biz kaymakamlık olarak her zaman eğitimcilerimizin yanında yer alıyoruz. Bizim eğitimcilerimizden istediğimiz tek şey kaliteli bir eğitimin verilmesidir ki biz burada bunu gördük. Çocuklarımızın başarılarıyla bir yerlere gelerek vatana millete verimli bireyler olmalarını bizleri hayli memnun edecektir" diye belirtti.

Seyitgazi Belediye Başkanı Kalın ise; "Eğitime önem veriyor ve okullarımızı her fırsatta ziyaret ediyoruz. Okul idareleri, öğretmen ve öğrencilerimizle görüşüyoruz. Görüşmelerimiz esnasında okulların durumlarını yerinde görüyor, istek ve şikâyetlerini de dinliyoruz. Eğitimde kalitenin yükseltilmesi için imkânlarımız ölçüsünde elimizden gelen yapıyoruz. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırım olduğunu iyi biliyoruz. Kümbet okulumuz eğitim konusunda kendisini ispatlamış okullardan birisidir. Burada okul idarecilerimizi ve öğretmenlerimizi öz verili çalışmalarından dolayı kutluyoruz" diye belirtti.