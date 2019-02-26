İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Demirkol'a 'Vergi Haftası' ziyareti

Eskişehir Seyitgazi Vergi Dairesi Müdüresi Sevinç Cura, Vergi Haftası nedeniyle Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir Seyitgazi Vergi Dairesi Müdüresi Sevinç Cura, Vergi Haftası nedeniyle Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol'u makamında ziyaret etti.


Seyitgazi Kaymakamı Demirkol, toplumda vergi bilincini arttırmak amacıyla her yıl Şubat ayının son haftasının Vergi Haftası olarak kutlandığını belirterek başarılı çalışmaları nedeniyle vergi dairesi çalışanlarını tebrik etti. Seyitgazi Vergi Dairesi Müdüresi Cura, diğer yetkililer ile birlikte, bu yıl 25 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan 30'uncu Vergi Haftası nedeniyle bazı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Cura, destekleri nedeniyle Kaymakam Demirkol'a teşekkür etti.


Seyitgazi Kaymakamı Demirkol ise, '”Devletin vatandaşlara sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynaklarından biri olan vergilerin tam ve zamanında tahsil edilmesi, vatandaşların vergi ahlakı ve bilincine sahip olması ülkemizin kalkınması için çok büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda bu bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen Vergi Haftasını kutluyor, vergilerini zamanında ve aksatmadan ödeyen duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.