Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti

Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu rehber öğretmeni Çiğdem Gürler ve Çok Programlı Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Deniz Karabulut, Kaymakam Erdoğan'dan başarı belgelerini aldılar. Kaymakam Erdoğan öğretmenlere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyerek teşekkür etti.